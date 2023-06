Veja os horários de funcionamento dos órgãos públicos do Paraná no Corpus Christi

As repartições públicas do Paraná terão escala especial de funcionamento no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (8). Haverá ponto facultativo para os funcionários públicos estaduais na sexta-feira (9). As medidas não abrangem os serviços essenciais, aqueles não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia.





Confira o que abre e o que fecha no feriado:

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – As agências fecham na quinta-feira (8). Na sexta (9), o funcionamento fica a critério de cada município.





BIBLIOTECA PÚBLICA – A BPP estará fechada durante o feriado.

CEASAS – A unidade de Maringá é a única que estará aberta na quinta. As unidades de Curitiba, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Maringá abrem normalmente na sexta e no sábado (10). A administração central estará fechada ao público e reabre normalmente na segunda-feira (12). Confira os endereços, horários e dias de funcionamento de cada unidade no site da Ceasa.





COHAPAR – Na quinta e sexta não haverá atendimento ao público na sede e escritórios regionais da companhia. Os serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis. A partir de segunda, todos os postos de atendimento da empresa voltam a funcionar normalmente com prestação de serviços via telefone, WhatsApp e presencialmente.

COMPAGAS – Não haverá expediente nos dias 8 e 9 e a agência de atendimento presencial estará fechada. Informações e solicitações podem ser feitas pelo telefone (41) 3004-3400 e os clientes também podem obter informações sobre as faturas pela plataforma Compagas Virtual. Para avisos de emergências, a Central de Atendimento pode ser acionada pelo 0800 643 8383.





COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham na quinta, mas estarão abertos na sexta. Em casos de falta de energia ou emergência, os consumidores podem ligar para 0800 51 00 116.

CULTURA – Para aproveitar os dias livres em Curitiba, os museus do Estado estarão abertos durante o feriado.





DETRAN – A sede da autarquia, em Curitiba, e os postos de atendimento nas 100 Ciretrans em todo o Estado fecham na quinta e sexta, retornando com o atendimento normal na segunda, das 8h às 14h. O usuário pode fazer consultas, acessar serviços e agendar atendimento por meio do aplicativo Detran Inteligente ou pelo site www.detran.pr.gov.br.

FARMÁCIAS DO GOVERNO – Nenhuma farmácia abrirá ao público nos dias 8 e 9.





FOMENTO PARANÁ – Não haverá expediente na quinta. Na sexta, será considerado ponto facultativo, mas a Fomento Paraná terá expediente em horário normal, das 9h às 17h, com colaboradores atendendo ao público e parceiros agentes de crédito ou correspondentes em regime de plantão.

HEMEPAR – Nenhuma unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná vai abrir na quinta, mas algumas farão coletas na sexta e no sábado.





UCT Paranaguá: fecha todos os dias

HC Curitiba: abre nos dias 9 e 10





Biobanco (Curitiba): abre nos dias 9 e 10





HN Ponta Grossa: abre dia 9





UCT Irati: fecha todos os dias





HR Guarapuava: abre dia 9





HN Pato Branco: abre dia 9





HN Francisco Beltrão: abre dia 9





HN Foz do Iguaçu: abre nos dias 9 e 10





HR Cascavel: abre nos dias 9 e 10





HN Campo Mourão: abre dia 9





HN Umuarama: abre dia 9





UCT Cianorte: fecha todos os dias





HN Paranavaí: abre dia 9





HR Maringá: abre nos dias 9 e 10





HN Apucarana: abre dia 9





HR Londrina: abre nos dias 9 e 10





UCT Cornélio Procópio: fecha todos os dias





UCT Jacarezinho: abre dia 9





UCT Toledo: fecha todos os dias





UCT Telêmaco Borba: fecha todos os dias





AT Ivaiporã: fechado todos os dias.





HOSPITAIS DO ESTADO – Funcionarão normalmente todos os dias.





JUNTA COMERCIAL – O atendimento ao público está suspenso na quinta e sexta.





PARQUES – Todos os parques do Estado estarão abertos durante o feriado. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, com exceção da Ilha do Mel, Pico do Marumbi, Paraná, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Estadual João Paulo II (Bosque do Papa) e Serra da Baitaca. Essas unidades possuem horários diferenciados, que podem ser consultados no site do IAT (Instituto Água e Terra).





PROCON-PR – O atendimento presencial e telefônico está suspenso nos dias 8 e 9, mas o virtual continua ativo pela plataforma consumidor.gov ou por este link.





CEIM-PR – Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas estará fechado para atendimentos presenciais na quinta e sexta-feira.





RECEITA ESTADUAL – As agências fecham na quinta e sexta. Os contribuintes podem utilizar o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC – Receita Estadual), das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).





SANEPAR – O atendimento deve ser feito pelo 0800 200 0115 (24 horas por dia), pelo WhatsApp (41) 99544-0115, pelo app Sanepar Mobile e pelo site. O atendimento presencial nas Centrais de Relacionamento da Sanepar fica suspenso de quinta-feira em diante e volta na segunda-feira.





OUVIDORIA – Nos dias sem atendimento presencial, na quinta e sexta-feira, os meios de contato Ouvidoria-Geral do Estado ficam concentrados no formulário online ou pelo WhatsApp (41) 3883-4014.