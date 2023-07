Viaduto Bratislava, em Cambé, é batizado com o nome de José do Carmo Garcia

Uma obra que melhorou a vida de todos os cambeenses e de quem transita pela BR-369 acaba de ser batizada com o nome de um dos seus maiores articuladores. Localizado na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), o viaduto Bratislava passa a se chamar Viaduto José do Carmo Garcia, em homenagem ao ex-prefeito do município, falecido no último dia 6 de junho.





Dois projetos de lei foram apresentados na Assembleia Legislativa do Paraná para a denominação. O primeiro, de número 503/2023, foi assinado pelo deputado estadual Tiago Amaral (PSD). O segundo, de número 512/2023, encaminhado pelo Governo do Estado. Por terem o mesmo teor, as duas propostas tramitaram em conjunto e, assim, foram aprovadas em plenário nesta terça-feira, 11 de julho, dia em que Zé do Carmo completaria 71 anos de idade.

Publicidade

Publicidade





Como lembra Tiago Amaral, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, “Zé do Carmo é responsável por um dos movimentos mais importantes de todas as cidades do Paraná, não só de Cambé, que é o movimento de industrialização”.





Para o parlamentar, Zé do Carmo foi um visionário: “Na década de 80, ele focou na geração de empregos de qualidade e transformou a cidade de Cambé no que ela é hoje, uma potência industrial. Cambé dá exemplos graças àquilo que ele construiu”, ressalta Tiago Amaral.

Publicidade





Na mensagem que encaminhou à Assembleia, junto ao projeto 512, o governador Ratinho Junior (PSD) reconheceu o legado de Zé do Carmo. “O seu dinamismo, poder de articulação e diálogo permanente com a comunidade revolucionaram a administração de Cambé. São conquistas históricas nas áreas da saúde, educação, planejamento, lazer, cultura, esporte e, em especial, da industrialização, na qual figurou como referência estadual na geração de emprego e renda”, justificou Ratinho Junior.





A luta de Zé do Carmo por Cambé foi também uma luta por todos os municípios do Paraná e do Brasil. Tanto que ele presidiu a Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), a AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e a Femupar (Federação das Associações dos Municípios do Paraná). E em 2005, tornou-se líder nacional dos prefeitos, ao assumir a presidência da ABM (Associação Brasileira dos Municípios).





O deputado Tiago Amaral recorda que o Viaduto Bratislava começou a sair do papel quando José do Carmo Garcia tomou posse para o quarto e último mandato como prefeito de Cambé, em 2017.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: