Visitantes têm até domingo para conferir a mostra de Victor Brecheret no MON

A exposição “O Feminino na Obra de Victor Brecheret”, em Curitiba, poderá ser vista até 21 de janeiro.





A mostra é uma parceria do Museu Oscar Niemeyer com o IVB (Instituto Victor Brecheret), em cartaz na Sala 1.



Com obras que se relacionam ao eterno feminino, a exposição reúne pequenas, médias e grandes esculturas que alternam em materiais e técnicas variadas, como bronze e mármore, além de uma coleção de desenhos, em bico de pena e caneta tinteiro, uma expressão autônoma de criação artística.





A curadoria é de Daisy Peccinini.

Também compõe a mostra uma linha do tempo que remete àss principais realizações do modernista Victor Brecheret, nome imprescindível no cenário nacional e internacional.





SOBRE O MON





O MON (Museu Oscar Niemeyer) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura.





