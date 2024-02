Pedestre é atropelado e carreta tomba ao desviar do corpo no Contorno Norte, em Maringá

Uma carreta que transportava um container marítimo tombou após desviar do corpo de um pedestre que havia sido atropelado no Contorno Norte, em Maringá, na madrugada desta quinta-feira (29).





Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado após o viaduto da avenida Franklin Delano Roosevelt, no sentido de Sarandi a Maringá.





O condutor da carreta informou aos bombeiros que, ao avistar o corpo do pedestre caído na pista, tentou desviar, o que causou o tombamento do veículo. No local, não foi possível encontrar o automóvel que teria atropelado a vítima.

Os bombeiros foram até o pedestre atropelado e verificaram que se tratava de um homem, que apresentava lesões incompatíveis, como uma severa deformidade na cabeça. Isso impediu que os profissionais estimassem a idade da vítima.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi até o local, mas o homem já estava morto e não havia possibilidade de reanimação.





O tombamento da carreta causou o vazamento de óleo diesel, o que fez com que os bombeiros ficassem no local do acidente até a manhã desta quinta-feira.





O condutor do veículo, apesar de ter tido um ferimento leve no crânio, recusou encaminhamento hospitalar.