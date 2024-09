Pedestre que caminhava em rodovia morre após ser atropelado no Noroeste do Paraná

Um pedestre de 55 anos morreu após ter sido atropelado na PR-180, em Guairaça, no Noroeste do Paraná, na noite desta segunda-feira (21).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um motorista de 64 anos dirigia um ônibus Mercedes-Benz Ciferal no sentido de Guairaça a Terra Rica quando, ao passar pelo KM 40, atropelou o pedestre, que, segundo o condutor, caminhava sobre a pista de rolamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista foi submetido ao teste etilométrico, obtendo resultado negativo.





Estiveram no local, além da Polícia Rodoviária Estadual, equipes da Polícia Civil, da Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.