Ação integrada de Paraná, Santa Catarina e São Paulo prende chefe do tráfico foragido

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu nesta quinta-feira (20) um homem de 44 anos com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas em Santa Catarina. A prisão aconteceu já na rodovia SP-483, entre Paraná e São Paulo.





“Foi uma operação integrada entre as polícias militares do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, resultando na prisão desta pessoa de alta periculosidade", afirma o capitão Emerson Castro, da Comunicação Social do 30º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Londrina.

Segundo os policiais, foram recebidas informações de que um indivíduo estaria em rota de fuga de Santa Catarina, suspeito de ser um dos chefes do tráfico de drogas naquele estado, atuando no município de Rio do Sul.







Com dados do veículo que estaria utilizando, e que passaria por Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), a equipe de inteligência do 30º Batalhão da Polícia Militar passou a monitorar pelas câmeras nas rodovias o trajeto que fazia.





Logo que saiu do Paraná e chegou a São Paulo, o BPMOA (Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas) acompanhou o suspeito, dando suporte à equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária e à polícia do Estado de São Paulo. Na SP-483 foi feita a abordagem do veículo e a prisão do foragido.





"O trabalho de inteligência da equipe do 30º BPM possibilitou uma ação rápida para abordagem e prisão do foragido da justiça”, frisa Castro.