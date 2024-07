Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros na casa do pai em Apucarana

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros dentro da casa do pai no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (11).





Segundo a Polícia Militar, os criminosos passaram pelo imóvel em um veículo que não foi identificado e dispararam, pelo menos, quatro vezes contra a vítima. Os policiais encontraram marcas de tiro no portão e estojos de munição de uma arma de fogo no interior da residência.

Após ser baleado, o adolescente foi levado por familiares até a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), mas, ao ser atendido, já estava morto. A equipe médica informou que a vítima foi atingida pelos tiros nas costas e no tórax. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para recolher o corpo.





O local do crime foi isolado para que a Polícia Científica fizesse a perícia. A Polícia Civil deve investigar o crime.