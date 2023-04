Alexandre de Moraes aceita denúncia contra outros 200 suspeitos de vandalismo em Brasília

O STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou nesta segunda-feira (25) o julgamento de mais 200 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, vândalos depredaram as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso e o Palácio do Planalto. Primeiro a votar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu pelo recebimento das denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os acusados.





A votação começou à meia-noite e vai até às 23h59 da próxima terça-feira (2). Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos de forma eletrônica e não há deliberação presencial.

Publicidade

Publicidade





Com a divulgação do voto do ministro, que é relator das denúncias, os demais nove ministros da Corte também podem começar a votar. Se a maioria aceitar a denúncia, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornam réus no processo. Em seguida, o ministro deverá analisar a manutenção da prisão dos acusados que ainda permanecem detidos.





Em função de aposentadoria de Ricardo Lewandowski, a Corte não conta com o voto do 11° ministro.

Publicidade





Em votação já encerrada, a Corte aceitou denúncia contra 100 investigados pela participação nos atos.