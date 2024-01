Após denúncia, suspeito com mandado de prisão por homicídio em aberto é preso no Centro de Londrina

Um homem de 40 anos foi preso na noite deste sábado (13) no Centro de Londrina devido a uma mandado de prisão em aberto.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até a rua Guaporé após receber uma denúncia anônima sobre o paradeiro do suspeito. Os agentes, então começaram a patrulhar o local.

Após alguns minutos, a equipe localizou um homem com as características informadas pelo denunciante. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, mas, após consultarem o nome do suspeito no sistema, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de entorpecentes.





Com isso, o homem acabou preso e foi encaminhado para a sede do Deppen (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná).