Após ser detido por populares, homem que jogava pedras em lojas na avenida Maringá é preso por furto

Um homem de 42 anos foi preso acusado de furtar barras de chocolate da loja de conveniência de um posto de gasolina na avenida Maringá, na Zona Oeste de Londrina, na manhã deste domingo (2).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a via após receber uma denúncia de que um homem estaria atirando pedras contra os estabelecimentos comerciais. No local, os agentes encontraram o suspeito, que havia sido detido por populares.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com testemunhas, o acusado teria sido flagrado tentando quebrar a vidraça de uma loja com uma pedra, em uma tentativa de furto frustrada.





Durante revista pessoal, os policiais encontraram, com o homem, uma caixa de papelão cheia de barras de chocolate, as quais o acusado confessou ter frutado da loja de conveniência de um posto de combustíveis.





O proprietário do local decidiu prestar queixa contra o suspeito, que foi preso após ser levado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim do Sol.