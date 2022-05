Briga de adolescentes na saída de escola em Floresta termina com esfaqueado

Uma briga de adolescentes terminou com um garoto de 16 anos ferido e outro de 17 anos detido no fim da manhã de quinta-feira (19) em Floresta (Região Metropolitana de Maringá).

Segundo a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu na saída de um colégio estadual, por volta das 11h40. Os policiais conversaram com outros alunos que estavam no local e descobriram quem seria o acusado do crime. O jovem foi encontrado na residência onde mora, com a faca usada no desentendimento. O suspeito informou que o ferido teria passado em frente da casa dele, os dois se encararam e trocaram ameaças - o que seria o motivo das vias de fato.

O rapaz, que alegava legítima defesa, foi detido e encaminhado para a 9ª SDP (Subdivisão Policial) de Maringá (Noroeste). Conselho Tutelar e os pais do acusado foram acionados.





O menino ferido foi socorrido a um hospital maringaense não divulgado. Não foram informados mais detalhes da situação.