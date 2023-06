Caderno com anotações de atirador de escola de Cambé é apreendido pela PM

Durante coletiva de imprensa realizada em frente ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody no final da manhã desta segunda-feira (19), o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que foram feitas buscas na casa do atirador de 21 anos que matou uma estudante e deixou outro ferido em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com ele, a polícia encontrou cadernos com anotações, que foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil para perícia. Ele não informou o teor desses escritos. Segundo o secretário, o jovem teria esquizofrenia.



Estudante é morta e outro é ferido em ataque contra colégio de Cambé Uma estudante morreu e outro aluno ficou ferido em um ataque a tiros na manhã desta segunda-feira (19) no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, no centro de Cambé



Teixeira detalhou que, por volta das 9h15, o rapaz entrou na escola com o pretexto de retirar o histórico escolar e foi atendido na secretaria da instituição. Ele estudou no local até o ano de 2014. Na sequência, ele pediu para ir ao banheiro, onde trocou de roupa e já saiu segurando a arma de fogo. “Ele efetuou os disparos no corredor do colégio e foi até o fundo, onde tinha estudantes fazendo atividades de educação física”, explica. Nesse momento, ele teria atingido uma jovem de 17 anos, que morreu no local, e um outro estudante, que foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Universitário de Londrina. Publicidade Publicidade

O secretário disse que a escola seguiu o protocolo instruído pela pasta ao longo dos últimos meses e que a Polícia Militar chegou ao colégio em três minutos. O atirador foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes, em Londrina. Ele foi ouvido durante o fim da manhã e o início da tarde desta segunda-feira para avaliar a participação de outras pessoas e a premeditação do crime. Na casa do criminoso, foram encontrados cadernos com anotações, mas o teor não foi divulgado pelo secretário.

Hudson Leôncio Teixeira afirmou que um dos funcionários do colégio auxiliou na imobilização do atirador, mas que ele ainda não foi identificado. Sobre a motivação, o secretário disse que ainda é prematuro afirmar se há alguma relação entre o criminoso e as vítimas. Publicidade



Tragédia suspende aulas nas escolas municipais e estaduais de Cambé A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) decidiu suspender as aulas na rede municipal por tempo indeterminado. Alunos



O secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda Vieira, também esteve presente no colégio e, durante coletiva, disse que as aulas foram interrompidas em todas as escolas estaduais de Cambé até nesta terça-feira (20) e que as atividades no Colégio Estadual Professora Helena Kolody estão suspensas por tempo indeterminado. Ressaltando o momento de luto e de acolhimento de todos os estudantes, familiares e comunidade escolar, ele disse que será feito um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde para prestar apoio psicológico às pessoas envolvidas no atentado.

“Ele não era um aluno, mas não era um sujeito estranho à comunidade escolar”, afirmou, se referindo sobre a possibilidade de a entrada do atirador ser evitada. Como orientação, Vieira pediu que toda a comunidade paranaense comunique à polícia qualquer tipo de atividade estranha ou suspeita.

Saiba os detalhes da coletiva de imprensa após depoimento do atirador: