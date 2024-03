Cães ajudam Polícia Rodoviária a apreender drogas e celulares contrabandeados em Rolândia

Policiais militares do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) apreenderam, junto com os cães do Canil da 2ª Companhia, mais de 82 quilos de maconha e 113 celulares contrabandeados em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). A apreensão aconteceu na noite desta segunda-feira (11).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), os agentes abordaram um ônibus interestadual que seguia de Maringá/PR para a cidade de São Paulo/SP.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a fiscalização, o cão Airon indicou quatro bagagens suspeitas. As malas pertenciam a dois passageiros, sendo um deles menor de idade.





As bagagens foram abertas e, no interior das bolsas, foram encontrados diversos tabeletes de maconha. De acordo com os proprietários das malas, ambos receberiam R$ 1.000 pelo transporte da droga até São Paulo.

Publicidade





O suspeito maior de idade foi preso e o menor foi apreendido. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Rolândia.