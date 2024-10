Caminhão carregado com mercadorias sem notas fiscais é abordado em Floresta

A equipe do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) da PMPR (Polícia Militar do Paraná) abordou um caminhão carregado com mercadorias sem comprovação de nota fiscal e documentos de origem, na manhã desta terça-feira (8), na PR-317, em Floresta (Norte do Paraná). O condutor do veículo informou aos policiais que receberia R$ 1 mil reais para levar os objetos até São Paulo (Capital Paulista).





De acordo com o BPRv, após denúncias, os policiais abordaram o veículo suspeito na rodovia e no interior do caminhão haviam 30 iPads, caneta Apple, dentre outros eletrônicos sem desembaraço fiscal. A suspeita inicial é de que o motorista estivesse transportando drogas, mas a denúncia não foi confirmada pelos policiais.

O motorista de 41 anos abordado pelos policiais prestava serviços para uma transportadora e tinha como itinerário Foz do Iguaçu/Rio de Janeiro. Após ser realizado contato com órgãos competentes, a Polícia Federal dispensou a condução do autor e o orientou a encaminhar os produtos à Receita Federal.





