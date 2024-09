Carro com 317,2 kg de maconha que seria entregue em Londrina é apreendido em Rolândia

Um carro que transportava 317,2 kg de maconha que seria entregue em Londrina foi apreendido em Rolândia (região metropolitana de Londrina) no fim da manhã desta segunda-feira (9).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 11h, no quilômetro 178 da BR-369 em Rolândia, uma equipe policial fazia patrulhamento no sentido Rolândia - Arapongas (região metropolitana de Londrina) e, nas imediações da praça de pedágio desativada, viu, no sentido contrário, um Renault Megane "sendo conduzido de maneira errática colocando os demais usuários da rodovia em risco". Os policiais anunciaram a abordagem, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga em velocidade incompatível com a região.

Na entrada da PR-986 (Cxontorno de Rolândia), o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa de concreto. Ele ainda tentou fuga a pé, mas foi alcançado pelos policiais. No interior do carro, foi encontrada a droga. Conforme o detido, homem de 27 anos, morador de Foz do Iguaçu (Oeste) relatou que pegou o carro com a carga em Foz do Iguaçu e entregaria em Londrina.

Veículo, drogas e condutor foram entregues na delegacia da Polícia Civil em Rolândia para a lavratura do flagrante.