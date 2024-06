Casal que alega estar viajando dorme em motel com filhas e polícia é acionada em Arapongas

A Polícia Militar foi acionada, nesta quarta-feira (12), para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) em uma ocorrência em um motel de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





O serviço de saúde, por sua vez, foi chamado para atender uma mulher que teria passado mal enquanto estava no motel.

Durante o socorro, porém, a equipe do Samu constatou que, além da mulher e de um homem, havia duas meninas no quarto. As crianças seriam filhas do casal.





Tanto a mulher quanto o homem disseram aos policiais que estavam viajando e que pararam para descansar no motel.





Mesmo assim, a Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que, junto com o pai das crianças, acompanhou a entrega das meninas a familiares. O homem teve de acompanhar a esposa no atendimento médico.