Ciclista é atropelado ao atravessar rodovia no pedágio de Arapongas e morre no local

Um ciclista morreu ao ser atropelado por um veículo na rodovia BR-369, nas proximidades do antigo pedágio de Arapongas, por volta de 7h desta terça-feira (6).





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o ciclista, de 46 anos, tentava fazer a travessia da rodovia quando foi atingido por um Nissan Versa que seguia sentido de Rolândia para Arapongas.

Publicidade





O ciclista morreu no local. O condutor do veículo não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada das autoridades. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo.





O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.