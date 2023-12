Mulher é presa ao ser flagrada furtando cosméticos em loja do Centro de Londrina

Uma mulher de 39 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (4) ao ser flagrada furtando cosméticos em uma loja na rua Benjamin Constant, no Centro de Londrina, no Norte do Paraná.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberam uma denúncia de furto por meio do grupo de WhatsApp Centro Seguro, que reúne agentes e comerciantes da região.

No local, os policiais encontraram a mulher e, dentro de sua bolsa, localizaram 44 itens de marcas importadas que eram comercializados na loja. Os objetos somavam, no total, R$ 2.511,50.





Após a abordagem e a recuperação dos itens, a mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia.





