Coordenador do Gaeco diz ser preciso enfraquecer e tirar o dinheiro do crime organizado

Em um ciclo que não parece ter fim, onde entrar é mais fácil do que sair, as organizações criminosas são uma das impulsionadoras da violência crescente nos dias de hoje. Para o promotor Leonir Batisti, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), o trabalho do crime organizado é pautado na obtenção de lucro, seja através de roubos e assaltos ou por meio do comércio de drogas e armas de fogo. Com uma atividade econômica, é necessário tratar a raiz do problema na busca por um fim da “guerra”.



Na última quarta-feira (7), o assunto das organizações criminosas ganhou destaque por conta de um confronto entre policiais e supostos criminosos, que terminou com seis pessoas mortas no Jardim Felicidade, zona norte de Londrina. De acordo com a denúncia recebida pela corporação, as pessoas envolvidas fariam parte de uma organização criminosa que estava, no momento, no chamado “tribunal do crime”.



Batisti pontua que a violência está crescendo à medida em que a sociedade fica mais enervada e rápida, em que é comum as pessoas brigarem por desavenças no trânsito ou nos locais de trabalho. Entretanto, para ele, o principal fenômeno impulsionador da violência é o crime organizado. “Existem pessoas que resolveram pautar a sua vida não buscando trabalho e não buscando viver licitamente. Eles querem viver de assaltos a carros fortes, de assaltos a caixas automáticos ou a casas de pessoas”, explica.