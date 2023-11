Corpo de idosa que estava desaparecida há 10 dias é encontrado em matagal em Arapongas

Homem furta residência na zona rural, deixa objetos em ponto de ônibus e foge da polícia

Policiais da Patrulha Rural, do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), foram acionados via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) por conta de uma denúncia de furto em uma residência no KM 7 da Estrada Coroados, na zona rural de Londrina.