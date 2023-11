Polícia Rodoviária apreende quase uma tonelada de maconha na PR-323, em Sertaneja

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreenderam, nesta terça-feira (21), 967 quilos de maconha na PR-323, em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo informações fornecidas pela Polícia Rodoviária, os agentes estavam realizando uma fiscalização de rotina em frente ao PRv (Posto Rodoviário) Charles Naufal, na divisa entre os Estados do Paraná e de São Paulo, quando um caminhão baú não obedeceu à ordem de parada e fugiu pela via.

Com a ação do condutor do veículo, os policiais entraram em uma viatura e começaram a seguir o veículo. Ao alcançarem o caminhão, abordaram o motorista e os dois passageiros. O condutor relatou que não havia visto o sinal de parada das equipes quando passou pelo PRv.





Os policiais, então, fiscalizaram o veículo e verificaram que havia divergências entre o que foi informado pelo condutor e a carga do caminhão. Durante a busca, os agentes encontraram uma série de tabletes de maconha escondidos em barricas de tinta.





O condutor e dois passageiros - um homem e uma mulher - foram presos e encaminhados para a Delegacia de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, assim como a droga e o veículo apreendidos.





De acordo com o BPRv, a droga teria sido carregada na região de Maringá, no Noroeste do Paraná, e seria levada para a capital de São Paulo.