Corpo de mulher é encontrado dentro de caixa d'água em Jataizinho

O corpo de uma mulher de 27 anos foi encontrado em uma caixa d'água em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) na tarde desta segunda-feira (11).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe foi até o local após receber uma denúncia de que a mulher estaria no local. Além dos policiais, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A vítima foi reconhecida por seu irmão logo após o corpo ser retirado da caixa d'água. A família teria informado que a mulher teria saído para um encontro no sábado (9) e, desde então, estaria desaparecida.





O corpo da vítima, que já estava em estado de decomposição, foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), que irá realizar a autópsia para determinar a possível causa da morte.