Criminoso acusado de furtar comércios em Apucarana invade farmácia durante a madrugada

Uma farmácia no Centro de Apucarana foi furtada na madrugada desta quinta-feira (21). Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada após uma testemunha denunciar a presença do criminoso no interior da loja.





Os policiais foram até a farmácia, mas, nesse momento, o homem já não estava mais no local. Mesmo assim, os agentes constataram que o homem invadiu o estabelecimento pelo teto, que estava danificado.

Toda a ação do criminoso foi gravada pelas câmeras de segurança, mas os policiais não conseguiram precisar quais itens foram furtados.





O acusado foi reconhecido pelos agentes, já que é suspeito de ter praticado outros furtos no Município. Por isso, os policiais fizeram um patrulhamento pela região, mas não foi possível encontrar o homem.