Homem é esfaqueado na cabeça por ex-companheiro no Conjunto Semiramis

Um homem foi esfaqueado na cabeça por seu ex-companheiro no Conjunto Semíramis, na Zona Norte de Londrina, na madrugada desta quinta-feira (21).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma testemunha informou que o ex-companheiro do homem o agrediu com facadas por ter ciúmes e por não aceitar o novo relacionamento da vítima.

As facadas causaram um corte no couro cabeludo do homem, que foi socorrido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e recusou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.





O acusado de esfaquear a vítima fugiu após o crime e segue foragido.