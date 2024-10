Criminoso pede carona enquanto vitima abastece carro, anuncia roubo e foge em Apucarana

Um homem teve o carro roubado após aceitar dar carona ao criminoso, que anunciou o crime dentro do veículo. O crime foi registrado na Vila Regina, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (4).





Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava abastecendo o carro em um posto de combustíveis quando foi abordado pelo suspeito, que pediu carona. De acordo com o homem, assim que entrou no veículo o criminoso disse estar armado e anunciou o roubo.

Na sequência, o suspeito teria pedido para a vítima ficar no banco de trás do carro, momento em que teria começado a agredi-lo com cotoveladas.





Depois, o criminoso teria dirigido até a Vila Reis, onde se encontrou com um comparsa, que entrou no veículo. A vítima disse que o suspeito dirigiu por várias regiões da cidade e, então, parou em um local que o homem não soube precisar e o agrediram com socos e cotoveladas.





Na sequência, os criminosos teriam roubado alguns objetos da vítima e fugido. A vítima ficou com hematomas no olho direito e em todo o rosto e, por isso, foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber cuidados médicos.





Até o momento de publicação desta matéria, os acusados não haviam sido encontrados.