Cuidado redobrado: Polícia Civil do Paraná alerta população sobre o golpe do pix

Ainda, é importante redobrar a atenção quando receber o comprovante do pix de um desconhecido. Em casos de compras ou serviços prestados, ao invés de pagarem na hora, os estelionatários programam a transferência para data futura e manipulam o comprovante para omitir o agendamento, enviando para a vítima como se a transação já tivesse sido feita. Assim, os golpistas conseguem o produto sem pagar e a vítima fica no prejuízo sem receber o dinheiro.

O golpe do pix é abrangente e pode variar. De acordo com o delegado da PCPR Emmanoel David, a maioria dos golpes está envolvida em uma obtenção de dados do consumidor, o que faz com que contas bancárias possam ser invadidas ou sejam feitas transações não autorizadas pelas vítimas.

COMO PREVENIR

O cidadão deve cadastrar as chaves do pix apenas em canais oficiais de bancos, como aplicativos e agências bancárias.

O delegado ressalta as principais dicas de como evitar golpes e fraudes utilizando o pix. É necessário sempre conferir os remetentes de e-mails, não acessar páginas suspeitas e não clicar em links recebidos por redes sociais ou SMS que tiverem cadastro de chave do pix.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA





Caso seja vítima do golpe, o cidadão deve imediatamente fazer um Boletim de Ocorrência. O registro pode ser realizada via internet, no site da PCPR, de forma rápida e evitando deslocamentos desnecessários. Caso deseje, a confecção do documento pode ser feita de forma presencial na delegacia mais próxima.





O delegado também recomenda que a vítima entre em contato com a instituição bancária. “Através do banco é possível utilizar do procedimento chamado Mecanismo Especial de Devolução (MED). A pessoa pode solicitar, por exemplo, um bloqueio preventivo dos recursos da conta do beneficiário”, conclui.