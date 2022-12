Diretor de escola de Londrina é encontrado morto em Tamarana

O professor e diretor do Colégio Estadual de Guaravera (distrito de Londrina), Paulo Sérgio Bartholomeu, foi encontrado morto na área rural de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quarta-feira (28). De acordo com o IML (Instituto Médico Legal), o corpo tinha ferimentos no pescoço.





Segundo informações da PM (Polícia Militar), o diretor, que estava desaparecido desde segunda-feira (26), foi encontrado com a calça amarrada no rosto e com uma pedra ensanguentada ao lado. Ele ainda estava com as mãos amarradas e corpo foi deixado em um córrego na região. O carro da vítima também foi encontrado incendiado.

Publicidade

Publicidade





A APP-Sindicato lamentou a morte do servidor públido nas redes sociais. "É com pesar que a APP Londrina comunica o falecimento do professor Paulo Bartholomeu, diretor do Colégio Estadual de Guaravera, do Distrito de Guaravera, de Londrina. Paulo teve uma vida dedicada à luta por uma educação pública de qualidade. Deixamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos."







Pelas redes sociais, o Núcleo Regional de Ensino também emitiu uma nota de pesar. Bartholomeu também foi candidato ao cargo de vereador pelo PSL nas Eleições Municipais de 2016.

Publicidade





Até o encerramento desta reportagem, a família ainda não tinha ido reconhecer o corpo no IML. Até o momento, ninguém foi preso.





*Sob supervisão de Rafael Fantin