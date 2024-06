Dois acusados de assalto à mão armada são mortos em confronto em Maringá

Dois homens acusados de terem praticado um assalto à mão armada foram mortos em um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (19), em Maringá, no Noroeste do Paraná.





Segundo os agentes, uma equipe que estava em patrulhamento recebeu informações sobre o crime, no qual dois suspeitos teriam roubado o celular e outros pertences de uma vítima. Os acusados teriam fugido em um Honda Civic.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os policiais, então fizeram buscas na região, mas não encontraram os homens. Ao mesmo tempo, o setor de inteligência verificou que um dos cartões roubados havia sido utilizado em um estabelecimento comercial, onde as câmeras de segurança flagraram os suspeitos e a placa do veículo.





Os agentes foram até as proximidades da loja e localizaram os acusados, que tentaram fugir e dispararam tiros contra a equipe. Os policiais revidaram e atingiram os homens, que morreram antes do socorro médico chegar.





Tanto o veículo quanto as armas usadas pelos suspeitos foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Maringá.