Dois homens são presos por furtar desodorantes em farmácia em Apucarana

Dois homens foram presos por furtar desodorantes em uma farmácia no Centro de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (13).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe fazia um patrulhamento de rotina pela área central quando foi abordada por um morador, que informou que uma farmácia nas proximidades havia sido furtada há alguns minutos.

Os policiais, então, foram até o estabelecimento comercial e, em contato com uma das funcionárias, descobriu que um homem teria entrado no local, pegado alguns produtos e fugido logo em seguida.





A Polícia Militar começou a buscar o suspeito pela região e, após alguns minutos, avistou dois homens. Um deles carregava uma mochila e segurava três desodorantes na mão. Ao avistar a viatura policial, o suspeito dispensou os itens.

