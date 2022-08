Dois morrem em confronto com a PM na avenida Tiradentes em Londrina

Dois homens morreram na madrugada desta quinta-feira (18) em confronto com a PM (Polícia Militar) em Londrina.





Segundo a PM, por volta da 0h, houve solicitação para prestar apoio a uma ocorrência na avenida Tiradentes, Cilo 2, em que pessoas relataram que dois indivíduos agressivos agrediram os moradores de uma casa. Um dos homens era foragido da Justiça, envolvido em roubos e homicídios.

Equipes Choque foram identificar e fazer a abordagem e, ao se aproximarem da residência, um suspeito de roupas escuras pulou uma janela com arma na mão e saiu correndo para a mata. Uma das equipes foi no atrá dele e, anunciar a abordagem, o homem fez disparos na direção da PM, que revidou. O indivíduo caiu no chão, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros e tiraram a arma de perto dele, pois havia sinais vitais.





A outra equipe entrou na casa em busca do segundo acusado e, ao entrar, foi recebida a tiros e revidou. O suspeito foi baleado e também tinha sinais vitais quando caiu.





Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e outros órgãos competentes estiveram no endereço, mas os feridos morreram no local. Com a dupla, foram apreendidos uma pistola e um revólver com munições.