Dois são detidos após furto de doações para Hospital de Câncer de Londrina

Dois homens foram detidos após furtarem uma lata de doações para o Hospital do Câncer, dentro de uma lotérica na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina, no fim da tarde desta segunda-feira (29).





Um dos suspeitos se dirigiu ao balcão do estabelecimento e fez perguntas à atendente, a fim de distraí-la, enquanto o acompanhante cortava o cabo que prendia o recipiente.



A proprietária da lotérica chamou a Polícia Militar e apresentou imagens do momento do crime. Os agentes fizeram buscas nas proximidades e encontraram os suspeitos com diversas moedas e notas nos bolsos na praça central da cidade.





A lata de doações, violada, foi encontrada dentro de um banheiro público, próximo ao local. Os homens foram detidos em flagrante pelo furto e foram encaminhados à delegacia.