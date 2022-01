Duas mulheres são vítimas de estupro e agressão em Londrina

Duas mulheres de 19 e 30 anos foram rendidas em Londrina e foram vítimas de estupro e agressão na madrugada de domingo (9). Elas foram abandonadas na PR-323 em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).

Segundo a PM, a denúncia foi registrada por volta das 4h20, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual. As mulheres estavam caminhando pela rodovia e abordaram os policiais.

Conforme o relato de ambas, elas estavam no Zerão e, ao sair do local, foram rendidas por um homem negro, de cabelos pretos e enrolados, de olhos castanhos, que vestia bermuda bege, camiseta azul e roxa, que anunciou o assalto e entrou no banco traseiro do Chevrolet Corsa de uma delas, forçando-as, sob ameaças, a seguir até uma estrada rural de Sertanópolis.





Naquele local, o indivíduo forçou a motorista a fazer sexo oral nele. A outra mulher foi agarrada e sofreu tentativa de estupro. As vítimas informaram que o agressor aparentava estar sob efeito de drogas e foi muito violento.





Na sequência, ele pegou o celular e as chaves do carro e fugiu em direção a Sertanópolis.

O carro foi localizado na estrada rural e foi guinchado. As mulheres foram levadas pelos policiais para Londrina. A Polícia Civil investiga o caso.





A Polícia Militar do Paraná pede à população que denuncie se tiver informações que possam levar ao criminoso. As denúncias podem ser feitas pelo disque-denúncia: 181 e pelo WhatsApp: 43-98843-7689 (somente para zona norte de Londrina, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Primeiro de Maio e Alvorada do Sul).