Duas pessoas morrem em engavetamento envolvendo seis veículos em Guarapuava

Um acidente de trânsito envolvendo seis veículos deixou duas pessoas mortas em Guarapuava (Centro-Sul) na madrugada desta sexta-feira (12). O engavetamento ocorreu por volta das 4h50, na altura do Km 336 da BR-277.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um caminhão transportando tijolos bateu na traseira de uma Strada e, na sequência, de um Polo e de um Grand Siena. Depois, os veículos foram arremessados contra outros dois caminhões carregados com calcário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A PRF aponta que antes do acidente a pista estava interditada por conta de um outro caminhão, com placas do Paraguai, que estava em pane mecânica e parado “atravessado” na pista. Neste momento, a fila de veículos já estava se formando.





O inspetor Elder Tozetto, chefe da delegacia de Guarapuava da PRF, relata que os agentes estavam, junto com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), fazendo o atendimento ao caminhão paraguaio no momento do engavetamento. "Entre esse atendimento do auxílio ao usuário, que estava com problema mecânico no caminhão, e o acidente, o lapso temporal foi muito curto", disse em entrevista coletiva.

Publicidade





O motorista do caminhão que carregava tijolos morreu no local, assim como o condutor da Strada.





Devido ao acidente, um congestionamento de cerca de 10 quilômetros se formou no local.





A PRF aponta que, além das duas vítimas fatais, o motorista e duas passageiras do Polo ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico; um terceiro passageiro não se feriu. No Grand Siena e nos outros dois caminhões, não houve registro de feridos.