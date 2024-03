Duas pessoas são baleadas na mesma noite em Jataizinho; uma morreu

Um homem morreu executado dentro de casa e outro ficou gravemente ferido por disparos em duas ações criminosas entre a noite desta terça-feira (19) e o início da madrugada desta quarta (20), em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina).





Por volta as 23h, a PM )Polícia Militar) foi informada de que um homem de 27 anos havia sido alvejado por armas de fogo na Rua Piquiri. No local, a companheira da vítima disse que várias pessoas entrara no quarto onde eles dormiam e passaram a atirar contra ele. A família, entretanto, não soube informar quantas pessoas teriam participado ou suas características físicas.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) apreenderam no cômodo 20 estojos de calibre 9mm e 17 projéteis.





Durante a qualificação da testemunha, ela informou um número de RG, porém, outras pessoas que estavam no local informaram que a mulher teria mais de um RG e que, contra ela, havia um mandado de prisão, que foi localizado pelos policiais. A testemunha acabou detida e levada para a carceragem em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).

