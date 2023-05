Duas pessoas são presas em Londrina por envolvimento em crimes sexuais

Dois homens foram detidos por policiais militares do 30º Batalhão, em Londrina, na terça-feira (2), em cumprimento de mandados de prisão por crimes sexuais. As ações ocorreram no âmbito da Operação Caminhos Seguros.





O primeiro mandado foi cumprido na Rua Santos, na área central, por volta das 11h. Com informações repassadas pelo setor de inteligência do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), um homem foi detido por atentado violento ao pudor.

No fim da tarde, por volta das 17h30, outro mandado de prisão foi cumprido contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável.





Casos desta natureza correm em sigilo.