Em fim de semana violento, quatro morrem em confronto com a PM após homicídio em Apucarana

Quatro suspeitos de envolvimento em um homicídio morreram em um suposto confronto com a Polícia Militar, em Apucarana, neste sábado (25).





Por volta das 16h, um homem morreu e dois foram baleados no Jardim Colonial, em Apucarana. Dos feridos, um foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e o outro fugiu do local.

Diante do homicídio, o 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar), de Apucarana, solicitou apoio da Companhia de Choque, que, em patrulhamento, encontrou um veículo já identificado pelo setor de inteligência da corporação como utilizado por envolvidos com o tráfico.





Ao se depararem com policiais do Choque, quatro pessoas que estavam dentro do veículo tentaram fugir, sem obedecer a voz de abordagem. A partir daí, segundo a PM, os ocupantes do carro decidiram confrontar os oficiais, utilizando até mesmo uma arma longa. Do confronto, os quatro suspeitos morreram.





O veículo, duas pistolas 9 mm, uma pistola Glock com kit Rone e uma arma longa semiautomática calibre 12 foram apreendidos.