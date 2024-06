Em Mandaguari, Polícia Rodoviária Federal recupera caminhonete roubada em São Paulo

A PRE, então, inspecionou todo o veículo e pôde constatar que a caminhonete tinha sinais de adulteração nas placas e na numeração gravada no chassi. A numeração do motor também apresentava inconsistências.





Após a constatação, o condutor do veículo alegou desconhecer a origem criminosa. Dentre os argumentos apresentados, o homem alegou ter comprado a caminhonete e que, como parte do pagamento, entregou dois veículos (uma Land Rover e um C4 Pallas). O restante do valor do bem, de R$ 20 mil, teria sido dividido em quatro cheques pré-datados.





O motorista chegou a apresentar as imagens dos cheques e dos veículos entreguesao vendedor da caminhonete, que também foi identificado.





Mesmo com as alegações, o condutor da caminhonete foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Mandaguari. Em tese, o homem vai responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.