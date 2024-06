Família é rendida por assaltantes que se passaram por policiais e são roubados em Campo Mourão

Uma família de três pessoas foi assaltada por três criminosos que se passaram por policiais na PRC-158, em Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (6).





O homem de 43 anos, que conduzia um HB20 com placas de Belo Horizonte/MG, relatou que estava voltando do Paraguai, onde foi fazer compras, quando, ao passar pelo KM 210, viu um carro de cor escura com sinais luminosos azuis e vermelhos. O veículo estava atrás e deu ordem de parada ao condutor.

O motorista do HB20 parou o automóvel e, nesse momento, três homens com armas em punho desceram do outro carro e deram voz de assalto. Nesse momento, dois dos criminosos entraram no HB20 e renderam a esposa, de 37 anos, e o filho, de 14 anos, do homem.





O condutor, por sua vez, foi obrigado a descer de seu carro e a entrar no veículo dos assaltantes.

Nesse momento, os dois automóveis foram conduzidos pelos criminosos até uma estrada vicinal em uma plantação de milho, onde os assaltantes pegaram todos os pertences das vítimas, incluindo alianças de ouro, relógios de pulso, malas e mochilas, além dos produtos comprados no Paraguai, como computadores, celulares e video games, R$ 1.900 em dinheiro e U$ 20.





Os criminosos fugiram após o roubo e deixaram as chaves do HB20 jogadas na estrada. A família encontrou o objeto e, com o carro, foram até o Posto Rodoviário de Floresta, onde relataram o caso aos policiais.





Ninguém foi preso até o momento de publicação dessa reportagem.