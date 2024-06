Funcionário é preso por furtar mais de R$ 12 mil de açougue em Apucarana

Um homem foi preso acusado de furtar R$ 12.500 do açougue em que trabalhava no Jardim Diamantina, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (19).





Uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo proprietário do estabelecimento comercial, que contou aos agentes que o funcionário estaria furtando dinheiro.

Segundo a denúncia, a esposa do proprietário teria flagrado o colaborado cometendo o crime. A mulher teria ameaçado chamar a polícia e o suspeito fez um Pix no valor de R$ 12 mil para os agentes não fossem acionados. O acusado disse que o valor era proveniente dos furtos.





No estabelecimento comercial, os policiais conversaram com o suspeito, que confessou o crime. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.