Grupos criminosos tentavam se apoderar de propriedades de traficantes paraguaios desaparecidos, diz MP

Com a Operação “Fauda” deflagrada nesta manhã de quinta-feira (4), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina desmantelou duas associações criminosas que atuavam em Arapongas, na Região Metropolitana de Londrina, e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos dez mandados de prisão temporária e 26 de busca e apreensão relacionados aos crimes de lavagem de dinheiro, extorsão, estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa.





Os mandados estão sendo cumpridos em outras cidades também, como Sabáudia, Faxinal, Jandaia do Sul, Ibiporã e Guaíra, no Paraná; Bauru, em São Paulo; Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Goiânia e Palmeiras, em Goiás. Fauda é uma expressão árabe que significa “caos” e é um jargão do exército israelense para designar as situações em que tudo dá errado.





“A operação de hoje visa desbaratar essas duas associações e o juízo criminal de Londrina determinou o bloqueio dos bens que teriam sido adquiridos pelos grupos com proveitos ilícitos”, comenta o promotor de Justiça Leandro Antunes.





Ele explica que as investigações começaram em maio de 2021, em Londrina, onde uma mulher foi presa em flagrante, utilizando documento falso para tentar se passar pela companheira de um narcotraficante condenado em operações anteriores da Polícia Federal. A mulher estava num cartório de notas da cidade, tentando transferir imóvel residencial de alto padrão pertencente a pessoa envolvida com o narcotráfico.

