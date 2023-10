Homem com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado é preso na PR-445, em Londrina

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado foi preso na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (24).





Policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), abordaram um veículo Volkswagen Gol na via, próximo ao KM 94.

Segundo os agentes, a abordagem aconteceu durante um patrulhamento de combate ao crime nas estradas e após a Polícia Militar receber informações de que um foragido do Creslom (Centro de Reintegração Social de Londrina) estaria dirigindo até Leópolis, no Norte Pioneiro do Paraná.





Durante a revista ao veículo, os policiais consultaram o nome do passageiro e encontraram no sistema um mandado de prisão em aberto.





O homem, então, foi preso e encaminhado para o Centro de Triagem do Depen (Departamento de Polícia Penal) em Londrina.