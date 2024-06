Homem com mandado de prisão pelo crime de roubo morre em confronto com o Choque em Cambé

Um homem morreu em confronto com policiais do Choque no Jardim Campos Verdes, em Cambé , no final da tarde desta sexta-feira (21). De acordo com o Capitão Emerson Castro do 5ºBPM (Batalhão da Polícia Militar), policiais militares receberam uma denúncia de um homem que tinha um mandado de prisão pelo crime de roubo e que também estaria traficando no local.





Durante o patrulhamento, Castro afirma que o suspeito desobedeceu a ordem de permanecer parado e saiu correndo para dentro da residência. "Os PMs disseram que foram atrás do homem, que entrou em um dos cômodos, pegou uma arma de fogo e apontou na direção dos policiais. Diante da iminente ameaça à integridade física dos policiais militares, eles disseram que efetuaram disparos para neutralizar a ameaça." O suspeito foi atingido e caiu no chão. Equipes do Siate e do Samu estiveram no local para prestar socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na residência.

A equipe do Canil foi acionada para verificar se as drogas estavam dentro da casa. Segundo a PM, certa quantia em dinheiro foi encontrada e uma arma de fogo foi apreendida em posse do suspeito.





O homem tinha duas passagens pelo crime de roubo, uma por tráfico, além do mandado de prisão pelo crime de roubo. De acordo com a Polícia Civil, ele também estava sendo investigado pela participação de um homicídio em Cambé.





Até as 18h03, as equipes aguardavam a chegada do Instituto de Criminalística, IML (Instituto Médico Legal) e o delegado da Polícia Civil. (Com informações do 5ºBPM)