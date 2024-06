Sistema de monitoramento em Cambé ajuda a Polícia Civil a identificar e prender suspeitos de crimes

As câmeras dos novos radares instalados em Cambé, ajudaram a Polícia Civil a solucionar dois crimes ocorridos no município. O primeiro, desarticulando uma quadrilha que aplicava golpes de bilhete premiado; e posteriormente, um grupo que tentou assaltar uma loja de telefonia e na fuga colidiram com um idoso em uma moto que faleceu. As imagens auxiliaram nas investigações, e suspeitos dos dois grupos foram presos em Santa Catarina e Primeiro de Maio, respectivamente.







De acordo com o delegado da Polícia Civil, Jayme de Souza Filho, no início de fevereiro, uma idosa foi vítima de um grupo criminoso de outro estado, já conhecido por golpes de estelionato no sul do país. Aqui, aplicaram o golpe do bilhete premiado e roubaram todas as joias da mulher. Parte da investigação foi feita graças às imagens das câmeras dos radares, que identificaram veículos do grupo em diversos pontos da cidade e também em estacionamentos rotativos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No início de junho, uma empresa de telecomunicações do centro foi vítima de um roubo por um grupo que tinha informações privilegiadas sobre uma carga de fios de cobre avaliada em R$ 400 mil. O crime foi premeditado, e graças às imagens, foi possível identificar que os suspeitos transitavam ao redor da empresa por vários dias. Mas o delegado explica que apesar da violência com os funcionários, não tiveram sucesso e fugiram com R$ 120. Na perseguição da Polícia Militar, o caminhão que seria utilizado para transportar a carga cruzou o canteiro central da BR-369 e atingiu um motociclista, que morreu.





“A quadrilha era altamente perigosa, com quase todos os integrantes já identificados como sendo da cidade de Primeiro de Maio. Com isso, analisamos as imagens tanto de Cambé como de lá, e foi possível encontrar a origem do caminhão e também de um outro carro utilizado no crime. Mais uma vez então a análise dos registros das imagens captadas pelo sistema de monitoramento existente no município serviram de instrução para o combate à criminalidade, inclusive servindo de elemento de prova para uma eventual condenação desses indivíduos”, ressaltou o delegado.

Publicidade





Sistema de monitoramento em Cambé





Para ampliar a segurança pública e viária e também a organização do município, a Prefeitura iniciou a implantação do sistema de fiscalização de trânsito em março deste ano. Foram instalados equipamentos de fiscalização de avanço de sinal vermelho, avanço sobre a faixa de pedestres, conversão irregular e excesso de velocidade em 18 pontos da cidade, escolhidos através de um estudo técnico, verificando os locais de maior índice de acidentes, acidentes graves e mortes.

Publicidade