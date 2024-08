Homem dá "cavalo de pau" perto de viatura, é perseguido por policiais e acaba preso em Londrina

Um homem de 33 anos foi preso após dirigir perigosamente e bater contra um carro em Londrina, na madrugada deste sábado (17).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento na avenida Gil de Abreu Souza, no bairro Esperança, quando viu um homem dirigindo um Renault Kwid e fazendo uma manobra brusca, fugindo em direção à Zona Oeste.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Diante disso, os agentes decidiram abordar o suspeito, se aproximando e dando sinaisi sonoros e luminosos. Mesmo assim, o homem continuou a fugir e aumentou a velocidade do veículo, momento em que os policiais solicitaram apoio.





A perseguição ao suspeito levou vários minutos e, durante o acompanhamento, o homem quase atropelou pedestres e quase colidiu com outros veículos, especialmente quando trafegava na contramão de direção.

Publicidade





A ação só terminou quando, na rua Alcino Francisco da Silva, o suspeito bateu contra um automóvel estacionado. Os policiais desceram da viatura para fazer a abordagem e pediram para que o motorista também descesse, mas o homem desobedeceu a ordem e engatou a marcha ré, tentando atropelar a equipe e fugindo novamente.





Nesse momento, um policial atirou contra um dos pneus traseiros e, apesar de o homem continuar tentando fugir, não conseguiu e desceu do carro. De acordo com os agentes, o suspeito estava transtornado e em surto, xingando a equipe e não acatando as ordens de colocar as mãos na cabeça para a revista.

Publicidade





Por conta da desobediência, os policiais colocaram o motorista no chão e o algemaram. Em revista no interior do veículo, encontraram uma porção de cinco gramas de maconha, que foi apreendida.

Publicidade





Os agentes pediram para que o condutor fizesse o teste etilométrico devido aos sinais de embriaguez, mas o suspeito se recusou.





Os policiais acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) devido ao estado de surto do condutor e à colisão entre os veículos. O suspeito foi atendido e liberado, sendo, na sequência, encaminhado à Central de Flagrantes.