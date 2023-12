Homem de 28 anos é morto a tiros enquanto estava em mercearia no Jardim Leonor

Um homem de 28 anos foi morto a tiros enquanto estava sentado em uma mesa de uma mercearia no Jardim Leonor, na Zona Oeste de Londrina, na manhã desta quarta-feira (6).





Uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o estabelecimento comercial localizado na rua Quiri após receber uma denúncia de homicídio via Copom (Centro de Operações Policiais Militares).

No local, testemunhas informaram, em depoimento, que um homem que conduzia uma motocicleta chegou, parou em frente à mercearia, sacou uma arma de fogo e disparou diversas vezes contra a vítima.





Apesar de terem visto o crime, as testemunhas não souberam dizer quais eram as características do suspeito e da motocicleta que o homem conduzia.





O crime deve ser investigado pela PCPR (Polícia Civil do Paraná).