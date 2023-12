Quadros furtados há três anos são encontrados em loja na avenida Duque da Caxias

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) recuperou, em uma loja na avenida Duque de Caxias, região central de Londrina, na tarde desta terça-feira, dois quadros que foram furtados na cidade há cerca de três anos.





Uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recebeu uma denúncia via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) e foi até o endereço informado pela vítima.

A mulher, que é proprietária das obras, afirmou ter recebido informações sobre o paradeiro dos quadros e, prontamente, acionou a polícia.





De acordo com a proprietária, as duas sobras são avaliadas em, aproximadamente, R$ 16 mil. A Polícia Militar informou que o comerciante disse ter comprado os quadros e não saber as origens, já que as assinaturas foram apagadas com tinta preta.