Homem é baleado e morre nos braços do pai em frente a um bar em Apucarana

Um jovem foi morto a tiros em frente a um bar em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (4).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após receber uma denúncia, na qual um homem informava ter ouvido disparos de arma de fogo e visto uma vítima caída na frente do estabelecimento comercial.

No local, os policiais encontraram o jovem morto, com o pai segurando a vítima nos braços. Muitas pessoas estavam ao redor do homem baleado e os agentes tiveram que pedir para que todos se afastassem para que a área fosse isolada.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o médico da equipe confirmou que o jovem já estava morto.





Os agentes conversaram com o proprietário do bar, que disse ter apenas ouvido os tiros, mas afirmou não ter visto nada.





Além da Polícia Militar, estiveram no local equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, que fez o recolhimento do corpo.