Homem é deixado em hospital e morre na porta de entrada em Ibiporã

Uma equipe da Polícia Militar foi até o Hospital Santa Terezinha após ser comunicada que um homem teria morrido após ter sido deixado no local na madrugada desta quarta-feira (29).





De acordo com relatos de testemunha, a vítima teria sido levada até a instituição de saúde e deixada na porta de entrada. Ao chegar no hospital, os policiais encontraram o homem deitado no chão, já morto.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e constatou o óbito da vítima, que foi identificada como um jovem de 21 anos.





A Polícia vai investigar o caso.