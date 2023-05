Homem é detido com caminhonete roubada e mais de R$ 8 mil em dinheiro em Londrina

A Polícia Militar de Londrina apreendeu mais de R$ 8,3 mil em uma caminhonete branca levada em um assalto em abril, na cidade de Maringá. O veículo estava em frente a uma casa no Residencial do Café, em posse de um homem que foi detido.





Ao ser questionado, o suspeito negou ter jogado qualquer objeto para dentro da casa. Porém, em buscas no quintal do imóvel, os policiais encontraram uma chave de veículo, que serviu para abrir a caminhonete. A placa do carro constou em veículo da mesma marca e modelo, mas a checagem do chassi indicou que se tratava de outro automóvel, roubado no dia 22 de abril.