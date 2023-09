Homem é detido por suspeita de atuar em 'disque-drogas gourmet' em Londrina

Um homem foi detido por policiais militares do 5º Batalhão na zona leste de Londrina, nesta sexta-feira (15), com vários pacotes de drogas diversas prontas para serem entregues. De acordo com a PM, ele atuava como uma espécie de “disque-drogas gourmet" e atendia usuários da alta classe londrinense.





O suspeito foi abordado em um Gol nas proximidades da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Dentro do veículo, foram encontradas porções do que parecem ser maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy – a comprovação de que são as drogas só virá após análise pericial.

Ainda de acordo com a PM, os usuários entravam em contato por telefone com um gerente que repassava ao suspeito o local de entrega das drogas. O homem foi detido com uma tornozeleira eletrônica – ele já cumpre pena por tráfico de drogas, informou a polícia.





Ele foi conduzido para a Polícia Civil.